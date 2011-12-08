Путін: Держдеп США вклав у російські вибори сотні мільйонів доларів

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що з-за кордону намагаються вплинути на виборчий процес у Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав на засіданні координаційної ради Загальноросійського народного фронту в Москві.

«Усередині країни йде політична боротьба, і на міжнародній арені йде політична боротьба… Що там говорити, ми найбільша ядерна держава і такою залишаємося. Це викликає певні побоювання у наших партнерів. Нас так похитують, щоб ми не забували, хто на нашій планеті господар, щоб слухалися і відчували, що у них є важелі впливу усередині нашої країни», - сказав В.ПУТІН.

«Якщо йдеться про гуманітарні питання – це нормально, але коли гроші з-за кордону вкладаються в політичну діяльність усередині країни – це має змусити нас замислитися. Особливо неприпустимо вливання іноземних грошей у виборчі процеси», - підкреслив він.

Один з учасників засідання сказав, що на ці цілі Держдепартамент США офіційно виділив 9 млн. доларів, на що В.ПУТІН заявив: «Більше. Там сотні мільйонів доларів вкладається в цю роботу».

За його словами, потрібно виробляти форми захисту від втручання ззовні.

«Ми за те, щоб у нас за політичним процесом стежили іноземні спостерігачі. До речі, в США взагалі не допускають нікуди спостерігачів. Там дуже жорстко насправді і значно менш ліберально, ніж у нас. Коли починають фінансувати організації, які є нібито національними, але фінансуються за іноземні гроші, і виконують під музику іноземної держави під час виборчого процесу, це неприпустимо… Ми маємо захистити себе від втручання у наші внутрішні справи і захистити наш суверенітет. У цьому зацікавлене все російське суспільство», - вважає В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що «не потрібно нагнітати і говорити, що там всі вороги, що якась змова проти нас».