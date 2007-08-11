США давно готують заявку на арктичні території

Адміністрація Джорджа Буша в грудні минулого року різко активізувала роботу спеціальної закритої міжвідомчої робочої групи, яка вже чотири роки, не розголошуючи своєї діяльності, керує вимірами океанського дна в Арктиці за допомогою сонарів для підготовки американської заявки в ООН на арктичну територію та запаси нафти і газу, повідомляє авторитетний журнал "Харперс мегезин" у вересневому номері, який нині починає надходити передплатникам в США.

У проекті федерального бюджету США, внесеному Бушем в конгрес в лютому, на потреби цієї робочої групи в 2008 році передбачається виділити 8 мільйонів доларів.

Групою керує держдепартамент США. До її складу включені також міністерство військово-морського флоту США, Служба берегової охорони США і Служба управління мінеральними ресурсами відповідає за запаси нафти, природного газу та інші мінерали на зовнішньому континентальному шельфі США.

У грудні був розширений графік засідань групи і були сформовані підгрупи. Обговорювалося використання підводних човнів та будування нових криголамів, а також представлена стратегія нанесення на карту меж арктичного морського дна.

"Знадобиться дуже багато сейсмічної роботи", - повідомив журналові неназваний на ім`я представник держдепартаменту США.

Журнал повідомляє також, що США з 2003 року "негласно сканує арктичне морське дно за допомогою багатопроменевого сонару".

Відомо, що цю роботу веде наукова група з університету штату Нью-Гемпшир, яким керує професор і директор Центру прибережної і океанічної картографії при цьому університеті Леррі Майєрс, але той факт, що за роботою Майєрса стоїть очолювана держдепартаментом робоча група уряду США, розголосу досі не підлягав, повідомляє видання.

Цього сезону цілий місяць роботи в Арктиці важкого полярного криголама служби берегової охорони (СБО) США "Хілі" буде присвячений сонарним вимірам групи Майєрса, додає журнал, за даними якого один день роботи цього криголама коштує 100 тисяч доларів. Криголам "Хілі" вийшов з порту приписки Сіеттл (штат Вашингтон) 6 серпня і повернеться на початку жовтня.

У матеріалі під назвою "Холодна лихоманка - майбутня битва за танучу Північ" журнал нагадує також, що Канада і Данія нині теж проводять виміри в Арктиці, доводячи, що Хребет Ломоносова, на який претендує Росія, зістикований з канадським островом Еллсмер (Ellesmere) і з контрольованою Данією Гренландією.

Канадські та данські учені, базуючись на військовій базі "Алерт", використовують вертольоти і літаки на лижному шасі, для розгортання мережі сейсмічних датчиків, закладаючи по сейсмографу на кожному кілометрі і по заряду вибухівки кожні 15 кілометрів.

Канада розраховує приєднати до своєї території 310 тисяч квадратних миль арктичного морського дна з його запасами вуглеводнів і корисних копалини.

Данія розраховує на 62 тисячі квадратних миль.

Норвегія теж провела сонарні дослідження і сподівається приєднати 96 тисяч квадратних миль арктичної території, зарезервувавши право на подальше розширення цієї території на пізнішому етапі.

РІА "Новости"