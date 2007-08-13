США дали “добро” на продаж в Марокко 60 самохідних гаубиць (фото)

Агентство міжнародної військової співпраці США схвалило проект договору про постачання 155-міліметрових гаубиць М-109A5 Paladin для армії Марокко, повідомляє Defencetalk.

Збройні сили північноафриканської держави планують одержати 60 самохідних установок M-109A5, запасні частини, боєприпаси і автомобілі "Хаммер" для командного складу та груп артилерійської розвідки.

Нові гармати повинні замінити у складі артилерійських частин гаубиці M-109A1, вироблені в 70-х роках.

Самохідні гаубиці М-109 випускаються в США з 1960-х років. Модифікація М-109А5 має дальність стрільби звичайним снарядом – 22, активно-реактивним – 30 кілометрів. Маса гаубиці - 25 тонн, броня захищає від вогню легкої стрілецької зброї. Самохідки цього типа можуть використовувати високоточні керовані снаряди.

Лента.ру