Лукашенко відмовляється від російського рубля на користь долара

Національний банк Білорусі має намір зробити долар США орієнтиром для своєї валюти замість російського рубля. Це передбачено проектом основних напрямів грошово-кредитної політики на 2008 рік. Разом з цим з майбутнього року Національний банк Білорусі відмовляється від використання як монетарного орієнтира активної рублевої грошової маси.

Подібні дії білоруських властей роблять неможливим створення єдиної російсько-білоруської валюти, - так вважає президент банку "Російська фінансова корпорація", колишній міністр економіки Росії Андрій Нечаєв. За його словами, дії Мінська носять політичний характер. Нічого незвичайного не бачить керівник консалтингової групи "Банки. Фінанси. Інвестиції." Олександр Хандруєв в бажанні прив`язати білоруський рубль до американського долара.

Нагадаємо, що спочатку введення єдиної російсько-білоруської валюти планувалося 1 січня 2005 року, потім термін був перенесений на 1 січня 2006 року, і востаннє введення єдиного рубля було відкладене до 1 січня 2008 року.

Эхо Москвы