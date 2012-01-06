У Брюсселі не коментують рішення Чехії щодо чоловіка Тимошенко

Європейська комісія не коментує рішення Чехії про надання політичного притулку чоловікові колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександру ТИМОШЕНКУ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив речник комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер СТАНО.

«Рішення про надання притулку приймається країнами-членами, це належить до їхньої компетенції, і Єврокомісія не коментує такі рішення», - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, стало відомо, що О.ТИМОШЕНКО, чоловік засудженої до семи років позбавлення волі екс-прем`єра України Ю.ТИМОШЕНКО, попросив політичний притулок у Чехії і отримав. Соратники Ю.ТИМОШЕНКО пояснили такий крок тиском, що чиниться на екс-прем`єра через її сім`ю.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії заявили, що рішення про надання політичного притулку О.ТИМОШЕНКУ не вплине на двосторонні відносини між Прагою і Києвом.

"Сьогоднішнє рішення (про надання притулку О.ТИМОШЕНКУ) є рішенням Міністерства внутрішніх справ, а не Міністерства закордонних справ. Це означає, що таке рішення - внутрішня справа Чехії", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян КУБІЦЕ.