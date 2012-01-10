Потужний землетрус біля берегів Індонезії - оголошено загрозу цунамі

Потужний землетрус магнітудою 7,3 стався біля берегів Індонезії.

Як передає РІА «Новости», про йдеться в повідомленні на сайті Геологічної служби США (USGS).

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу, що стався о 12.37 середи за місцевим часом, розташовувався за 423 кілометри на північний захід від міста Банда Ачех на острові Суматра на глибині всього 29,1 км.

За даними агентства «Рейтер», влада Індонезії оголосила загрозу виникнення цунамі.