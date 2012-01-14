Росія відновить патрулювання над Чорним морем
05:57, 14 січня 2012Світ
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Повідомляє Міноборони
З кінця січня дальня авіація Росії має намір відновити патрулювання акваторії Чорноморського узбережжя, а також уздовж державних кордонів СНД.
Про це УНІАН повідомили в Міноборони Росії.
«Із кінця січня екіпажі дальньої авіації продовжать виконання завдань із повітряного патрулювання районів Атлантики, Північного Льодовитого та Тихого океанів, акваторії Чорноморського узбережжя, а також за маршрутами вздовж державних кордонів Співдружності Незалежних Держав, виконуючи польоти як із базових, так і оперативних аеродромів», - йдеться в повідомленні.
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