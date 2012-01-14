Росія відновить патрулювання над Чорним морем

З кінця січня дальня авіація Росії має намір відновити патрулювання акваторії Чорноморського узбережжя, а також уздовж державних кордонів СНД.

Про це УНІАН повідомили в Міноборони Росії.

«Із кінця січня екіпажі дальньої авіації продовжать виконання завдань із повітряного патрулювання районів Атлантики, Північного Льодовитого та Тихого океанів, акваторії Чорноморського узбережжя, а також за маршрутами вздовж державних кордонів Співдружності Незалежних Держав, виконуючи польоти як із базових, так і оперативних аеродромів», - йдеться в повідомленні.