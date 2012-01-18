Туреччина заявила про запуск радару НАТО
Станцію обслуговують американці
Турецьківласті заявилипро введеннявексплуатаціюрадарапротиракетноїоборониНАТОнапівденному сходікраїни.
Радіолокаційнастанціяранньогооповіщенняпроракетний напад, що входитьвсистемупротиракетноїоборониНАТОвЄвропі, почалароботувпровінціїМалатьянабазі 2-ї польовоїармії іоперативно-тактичноїбазитурецькихВВС.
Станціюобслуговуютьамериканськівійськові,оскільки Туреччинане має такихфахівців.
ПредставниктурецькогоМЗСповідомив:"У командуванніцентруоперативногоуправління будепредставленийтурецькийвійськовийперсонал.Всі одержаніданібудутьдоводитися довладиТуреччини".
ЯкповідомляютьЗМІ, радарпочав роботу 1січня.Меморандумпро розміщенняна турецькійтериторії елементівстворюваноїсистемиПРОНАТОбувпідписанийв Анкаріу вересніминулогороку.Місцедислокаціїбуловибрано зпоглядузручностіоглядутериторіїТуреччини звійськовихкораблівСШАвСередземномуморі, повідомляєРадіоСвобода.