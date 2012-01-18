Туреччина заявила про запуск радару НАТО

04:40, 18 січня 2012
Світ
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Станцію обслуговують американці

Турецьківласті заявилипро введеннявексплуатаціюрадарапротиракетноїоборониНАТОнапівденному сходікраїни.

Радіолокаційнастанціяранньогооповіщенняпроракетний напад, що входитьвсистемупротиракетноїоборониНАТОвЄвропі, почалароботувпровінціїМалатьянабазі 2-ї польовоїармії іоперативно-тактичноїбазитурецькихВВС.

Станціюобслуговуютьамериканськівійськові,оскільки  Туреччинане має такихфахівців.

ПредставниктурецькогоМЗСповідомив:"У командуванніцентруоперативногоуправління будепредставленийтурецькийвійськовийперсонал.Всі одержаніданібудутьдоводитися довладиТуреччини".

ЯкповідомляютьЗМІ, радарпочав роботу 1січня.Меморандумпро розміщенняна турецькійтериторії елементівстворюваноїсистемиПРОНАТОбувпідписанийв Анкаріу вересніминулогороку.Місцедислокаціїбуловибрано зпоглядузручностіоглядутериторіїТуреччини звійськовихкораблівСШАвСередземномуморі, повідомляєРадіоСвобода.

 

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