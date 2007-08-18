Терористи-іранці виявилися турком і палестинцем

Захоплення турецького пасажирського літака авіакомпанії "Атлас Джет" здійснили місцевий громадянин і, громадянин Сирії, швидше за все, палестинського походження, повідомив журналістам в Анкарі міністр внутрішніх справ Туреччини Осман Гюнеш.

"Турецького громадянина, жителя південно-східної провінції Шанліурфа, звуть Решат Озлю, іноземця з смрійським паспортом, швидше за все палестинця, - Абдулязіз Маліки", - сказав міністр.

Він не уточнив, чи пов`язані викрадачі літака з терористичною мережею "Аль-Каїда", про що повідомлялося раніше.

"Ми поки що не можемо оприлюднити всю інформацію, яка є в нас. Це буде зроблено лише після проведення ретельного розслідування", - додав глава турецького МВС.

За його словами, затримані доставлені в управління безпеки Антальї, де їх допитують.

"Вивчаються їх зв`язки і інші деталі, про які ще не слід говорити", - сказав він.

Раніше влада Північного Кіпру заявила, що двоє терористів, що захопили літак авіакомпанії "Атлас-Джет", є громадянами Ірану. За даними телеканалу NTV, захватники літака, що летів з Кіпру до Стамбула, є студентами університету в місті Магоса на Північному Кіпрі.