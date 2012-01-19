США відмовилися рятувати євро

Влада США відмовилися надавати додаткові кошти Міжнародному валютному фонду для збільшення його ресурсів з метою фінансування допомоги єврозоні, повідомила агентству Франс Пресс представник американського Мінфіну Кара Алаймо (Kara Alaimo).



"Ми сказали нашим міжнародним партнерам, що не маємо жодних намірів докладати зусиль до збільшення ресурсів МВФ", - цитує РІА "Новости".



Влада США вважає, що Європа здатна сама впоратися з "борговою проблемою", а допомогу від МВФ бачать лише як доповнення до європейських зусиллям, повідомила представник американського Мінфіну.



Раніше в середу МВФ заявив про необхідність збільшити свої ресурси на 500 мільярдів доларів - до 1 трильйона. При цьому сума в 500 мільярдів доларів вже включає нещодавно озвучені обіцянки європейських країн надати приблизно 200 мільярдів доларів для збільшення потужності кредитування фонду.



Водночас в організації зазначили, що не чинитимуть нічого, поки не проведуть всі необхідні консультації з країнами-членами фонду.



Раніше в середу агентство Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до МВФ, повідомило, що фонд планує досягти домовленості про збільшення ресурсів вже на зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків "Групи двадцяти", яка пройде 25-26 лютого в Мехіко.



За словами співрозмовника агентства, представники МВФ нині ведуть переговори з Росією, Китаєм, Бразилією, Індією, а також Японією і країнами-експортерами нафти про збільшення їх внеску до фонду.