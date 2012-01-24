Туреччина загрожує Франції за закон про геноцид вірменів

Турецька МЗС, а також ряд турецьких чиновників, пообіцяли, що рішення Франції призведе до втрати стратегічного партнера, а також пообіцяв, що Туреччина почне всі необхідні заходи для боротьби з цим рішенням. Зокрема, Анкара розглядає можливе зниження статусу дипломатичних відносин з Парижем, а також пообіцяла, що буде заявляти про своє ставлення до законопроекту "з усіх можливих трибун".

Нижня палата французького парламенту, нагадує Лента.ру, схвалила законопроект, який карає штрафом і тюремним строком за заперечення будь-якого визнаного законом геноциду, 22 грудня 2011 року. Тоді Туреччина також засудила рішення парламентаріїв і відкликала свого посла в Парижі на консультації.

Тепер схвалений у парламенті законопроект повинен протягом 15 днів підписати президент Франції Ніколя Саркозі, партія якого виступила ініціатором розгляду документа. Численна вірменська діаспора, як очікується, може проголосувати за нього і його партію на весняних виборах.

Очікується, що прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступить у вівторок, 24 січня, з промовою в парламенті, в якій піддасть різкій критиці дії французьких парламентаріїв.

У Єревані, навпаки, заявили, що Сенат Франції, прийнявши законопроект про покарання за заперечення геноциду вірменів, показав усьому світові, що керується загальнолюдськими цінностями. Влада Вірменії сподіваються, що слідом за Францією і інші країни введуть відповідальність за заперечення геноциду вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни.

У 1915-1917 роках близько півтора мільйонів вірмен, які проживали в Османській імперії, загинули під час погромів, а також від голоду і хвороб під час їх насильницької депортації. Туреччина називає ці події "вимушеним переселенням", заперечуючи сам факт геноциду. Геноцид вірмен визнаний низкою держав, у тому числі Францією, Німеччиною, Канадою та Росією.