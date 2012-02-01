Банер «Путин, уходи» протримався навпроти Кремля більше години

Банер "Путин, уходи", вивішений напроти Кремля активістами руху "Солідарність", було знято співробітниками поліції більше години потому. Про це написав у своєму твіттері фотограф Мітя АЛЕШКОВСЬКИЙ, що став випадковим свідком того, що сталося.

Полотно площею 140 квадратних метрів бути вивішено опозиційними активістами близько 12.00 за московським часом на Софійській набережній, будинок 34, будівля 1. Подробиці акції опублікував у своєму Живому журналі один з лідерів "Солідарності" Ілля ЯШИН, нагадує Лента.ру.

"Підіймалися пожежними сходами, вмонтовували банер високо і дико змерзли. Але упоралися буквально за 15 хвилин, після чого благополучно евакуювалися з місця проведення акції", - розповів опозиціонер.

І.ЯШИН також пояснив, чому банер було вивішено саме напроти Кремля, а не напроти Білого дому, де розміщено робоче місце Володимира ПУТІНА. "В.Тин як був, так і залишається господарем Кремля. І саме він є конструктором і ідеологом політичної системи, що знищила в країні конкуренцію", - написав І.ЯШИН.

Він повідомив, що таким чином опозиціонери хотіли нагадати про хід "За чесні вибори" 4 лютого.

У поліції заявили, що за фактом появи банера розпочато перевірку.

Протестний банер було виконано з тканини жовтого кольору. На ньому було зображено схематичний портрет глави уряду РФ, перекреслений хрест-навхрест.