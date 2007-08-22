Грузія знову звинуватила Росію в порушенні повітряного простору

Міністерство закордонних справ Грузії стверджує, що повітряний простір країни 21 серпня був порушений з боку Росії, і звернулося до МЗС РФ з нотою протесту, повідомляє агентство Новини-Грузія.

"21 серпня о 18.46-18.49 ППО Грузії двічі зафіксували факт порушення держкордону літальним апаратом і вторгнення в повітряний простір з боку Росії біля села Омарішара у Верхній Абхазії", - йдеться в повідомленні МЗС Грузії, яке приводить агентство.

Згідно з повідомленням, літальний апарат, тип якого не вказується, заглибився на 5 кілометрів. Його швидкість становила 470-490 кілометрів на годину.

МЗС Грузії зажадав негайного роз`яснення по цьому факту від російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, за твердженням грузинської сторони, 6 серпня два літаки з російськими пізнавальними знаками вторглися в повітряний простір Грузії і випустили ракету по РЛС в районі міста Гори.

За даними миротворців в зоні грузино-осетинського конфлікту, літак залетів з території Грузії і туди ж повернувся.

Керівництво Генштабу Збройних сил Росії заперечує факт яких-небудь польотів російських літальних апаратів в указаний час в повітряному просторі, прилеглому до території Грузії.