Три борці за визволення Тібету вчинили самоспалення
Китай звинувачує Захід і далай-ламу
У провінціїСичуаньнапівденному заходіКитаютроє людей вчинилисамоспалення- назнакпротеступроти придушенняполітичних ікультурнихсвободТібету,повідомляєРадіоСвободаз посиланнямнаамериканськурадіостанціюFree AsiaтабазованувЛондоніправозахиснугрупуFree Tibet.
Заданимиправозахисників,самоспаленнявідбулось уп'ятницюу віддаленомуселі вГардзе-Тібетськомуавтономномуокрузі.Одинзтібетцівзагинув, двоєотрималисерйозніопіки.Нещодавновцьомуж районіщонайменше троєлюдейзагинули ідесяткиотрималипоранення,коли поліціявідкрилавогоньподемонстрантах, що вимагаласвободиТібету іповерненняДалай-Лами, зауважуєвидання.
Вминуломуроцісамоспаленняскоїлине менше 16жителіврегіону.Китай звинувачуєзахіднікраїни іДалай-Ламувроздуваннімасштабівцихпротестів.