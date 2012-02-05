Три борці за визволення Тібету вчинили самоспалення

Китай звинувачує Захід і далай-ламу

У провінціїСичуаньнапівденному заходіКитаютроє людей вчинилисамоспалення- назнакпротеступроти придушенняполітичних ікультурнихсвободТібету,повідомляєРадіоСвободаз посиланнямнаамериканськурадіостанціюFree AsiaтабазованувЛондоніправозахиснугрупуFree Tibet.



Заданимиправозахисників,самоспаленнявідбулось уп'ятницюу віддаленомуселі вГардзе-Тібетськомуавтономномуокрузі.Одинзтібетцівзагинув, двоєотрималисерйозніопіки.Нещодавновцьомуж районіщонайменше троєлюдейзагинули ідесяткиотрималипоранення,коли поліціявідкрилавогоньподемонстрантах, що вимагаласвободиТібету іповерненняДалай-Лами, зауважуєвидання.



Вминуломуроцісамоспаленняскоїлине менше 16жителіврегіону.Китай звинувачуєзахіднікраїни іДалай-Ламувроздуваннімасштабівцихпротестів.

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