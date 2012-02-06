Норвезький терорист зажадав звільнити його прямо в залі суду

Норвезький терорист Андерс БРЕЙВІК пробуде в ув'язненні аж до початку судового процесу 16 квітня.

Як передає ІТАР-ТАСС, таке рішення ухвалив сьогодні суд Осло за підсумками останніх попередніх слухань у справі терориста.

Зазначається, що на слуханнях А.БРЕЙВІК спробував пояснити свої дії 22 липня, отримавши одну хвилину. Він повідомив, що визнає, що скоїв злочин, але не визнає провину, й зажадав звільнити його прямо в залі суду. За його словами, з його боку це була акція проти "зрадників" із Норвезької робочої партії, "превентивний напад" із метою зупинити "етнічні чистки" в Норвегії й масштабну мусульманську міграцію.

Засідання було відкритим для постраждалих, преси й усіх бажаючих. На ньому були присутніми 80 постраждалих і родичів загиблих, а також понад 60 представників преси з Норвегії та інших країн.

Вперше преса змогла проводити фото- і відеозйомку терориста, але лише за декілька хвилин до початку засідання. Він з'явився в залі в чорному костюмі й з посмішкою на обличчі привітав присутніх двозначним жестом, спробувавши підняти праву руку. Його захисник Гейр ЛІППЕСТАД пізніше пояснив, що це могло бути вітання правих екстремістів.

Наразі обвинувачений утримується в одиночній камері у в'язниці Іла.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2011 року в молодіжному таборі на норвезькому острові Утойя правий екстреміст А.БРЕЙВІК убив 69 людей. Того ж дня він організував вибух в урядовому кварталі Осло, що забрав життя 8 людей. Також від дій А.БРЕЙВІКА постраждали понад 150 людей.