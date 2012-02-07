Уряд Румунії очолив голова зовнішньої розвідки

За 10 днів треба сформувати кабінет

Новимпрем'єр-міністромРумуніїголоваСлужбизовнішньоїрозвідкикраїни43-річнийМіхайРазванУнгуряну(Mihai Răzvan Ungureanu).ВідповіднийуказпідписавпрезидентТраянБесеску.Партіїправлячоїкоаліціїзаявилипро підтримкукандидатури.



Протягом10днів новийпрем'єр маєсформуватикабінет іподати йогоскладна затвердженнядо парламенту.



Ранішеподаву відставкуколишнійглаваурядуЕмільБок,заявивши, що ценеобхідно,щоб «послабитисоціальнунапруженістьвкраїні», яка виниклапісля масовихакційпротеступротиурядовихзаходів жорсткоїекономії.



М.Р.Унгуряну- в1985-1989рр.кандидатучлениЦКкомсомолуРумунії.У 1992році закінчивісторико-філософськийфакультетЯсськогоуніверситету.ПродовживосвітувОксфордськомуцентрігебраїстіки, де отримавступіньмагістра.Викладаву вищихнавчальнихзакладах,звідкив 1998році перейшовнадипломатичнуслужбу.В2004-2007рр.очолювавміністерствозакордоннихсправРумунії.Вкінці 2007року вінбувзатвердженийнапосадіголовиСлужбизовнішньоїрозвідки.

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