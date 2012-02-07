Італія замінить російський газ алжирським і норвезьким

Відчувається нестача

Влада Італіївизнала,щовкраїнівиникланадзвичайнаситуація- у зв'язкуз незвичайносильнимихолодамиі зменшеннямпостачаннягазуз Росії,передаєРадіоСвобода.



ПредставникикомпаніїEniзаявили,щовживаютьекстренізаходидлятого, щоб недопуститиперебоївз теплом у житловихбудинках.Зокрема, будутьзбільшеніобсягигазуз Алжирута Норвегії.



Деякіпромисловіпідприємства булизмушенівостаннідніскоротитиспоживаннягазу.Влада закликаладо економіїі мешканців.



Скороченняобсягівгазуз Росіїпомітне івіншихєвропейськихдержавах.У ЄС,втім, заявляють,що ситуаціяпокине критична, хочана більшійчастині територіїЄвропи, як і ранішестоятьсильніморози.

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