Італія замінить російський газ алжирським і норвезьким
08:07, 07 лютого 2012Світ
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Відчувається нестача
Влада Італіївизнала,щовкраїнівиникланадзвичайнаситуація- у зв'язкуз незвичайносильнимихолодамиі зменшеннямпостачаннягазуз Росії,передаєРадіоСвобода.
ПредставникикомпаніїEniзаявили,щовживаютьекстренізаходидлятого, щоб недопуститиперебоївз теплом у житловихбудинках.Зокрема, будутьзбільшеніобсягигазуз Алжирута Норвегії.
Деякіпромисловіпідприємства булизмушенівостаннідніскоротитиспоживаннягазу.Влада закликаладо економіїі мешканців.
Скороченняобсягівгазуз Росіїпомітне івіншихєвропейськихдержавах.У ЄС,втім, заявляють,що ситуаціяпокине критична, хочана більшійчастині територіїЄвропи, як і ранішестоятьсильніморози.
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