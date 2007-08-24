Розвідка США сумнівається, що прем`єр Іраку може керувати країною

Американське розвідувальне співтовариство вважає, що прем`єр-міністр Іраку Нурі Аль-Маліки, ймовірно, не володіє можливістю або здатністю "просувати" реформи, повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на джерела, знайомі з секретною доповіддю "Національна розвідувальна оцінка".

У четвер планується публікація несекретної частини доповіді. Співрозмовник наголосив, що невпевнений у тому, що ті деталі, якими він поділився, опиняться в несекретному варіанті доповіді.

Напередодні, виступаючи в Канзас Сіті (штат Міссурі) президент США Джордж Буш висловився на захист прем`єр-міністра Іраку. Він схарактеризував Аль-Малікі як гарну людину з важкою роботою і висловив йому свою підтримку.

Окрім цього, Буш провів паралелі між тим, як США залишили В`єтнам і тим, що може статися, якщо Вашингтон виведе війська з Іраку. У новій розвідувальній доповіді вказується на те, що бойовики спланували в Іраку серію атак, аналогічних до тих, що були проведені в 1968 році у В`єтнамі проти США.

У доповіді також йдеться про ситуацію з безпекою в Іраку, зокрема в провінції Анбар, де деякі лідери-сунніти виступили проти Аль-Каїди, зазначив інший співрозмовник CNN, який знайомий з доповіддю.

У понеділок Буш був інформований про зміст доповіді, після чого документ був надісланий до Конгресу. У вересні свою доповідь про ситуацію в Іраку до Конгресу подадуть командувач силами США в Іраку генерал Девід Петреус і посол США в Іраку Райян Крокер.

З критикою на адресу Аль-Малікі виступають і сенатори Карл Левін і Хілларі Клінтон. В середу Клінтон заявила, що розділяє надію Левіна на те, що іракський парламент замінить Аль-Малікі на людину, яка "менше викликає розбіжності і більш об`єднує".

Такі заяви, в тому числі й Левіна, сам Аль-Малікі під час виступу в Дамаску в середу назвав "безвідповідальними" і такими, що "переступають межу дипломатичної ввічливості".

РІА "Новости"