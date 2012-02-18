На волоссі капітана Costa Concordia виявили кокаїн
Адвокати вимагають повторної експертизи
Наволоссікапітаназатонулогобіля берегівІталіїкруїзноголайнераCosta ConcordiaФранческоСкеттіновиявленіслідикокаїну,повідомляєAssociated Pressз посиланнямнаадвокатівпостраждалихпасажирів.
Однак,за данимиекспертизислідства,в сечі івсамомуволоссікапітанаслідівнаркотикуне виявлено,що означає,щоФ.Скеттіноне вживавкокаїн.Адвокатипостраждалихповідомили,щобудутьнаполягатина повторнійекспертизіза участюнезалежнихекспертів.
17-палубнийкруїзнийлайнерCosta Concordiaсів нариф13 січня біляостроваДжильївТірренськомуморі.Всьогонабортубулоблизько 3200пасажирів і1023членів екіпажу.Жертвамикатастрофи,заофіційнимиданими, стали17 людей, доляще 16пасажирівдосізалишаєтьсяневідомою.
Діїі поведінкакапітанапід час аваріївжезазналинайсуворішоїкритики.