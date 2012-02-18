На волоссі капітана Costa Concordia виявили кокаїн

Адвокати вимагають повторної експертизи

Наволоссікапітаназатонулогобіля берегівІталіїкруїзноголайнераCosta ConcordiaФранческоСкеттіновиявленіслідикокаїну,повідомляєAssociated Pressз посиланнямнаадвокатівпостраждалихпасажирів.



Однак,за данимиекспертизислідства,в сечі івсамомуволоссікапітанаслідівнаркотикуне виявлено,що означає,щоФ.Скеттіноне вживавкокаїн.Адвокатипостраждалихповідомили,щобудутьнаполягатина повторнійекспертизіза участюнезалежнихекспертів.



17-палубнийкруїзнийлайнерCosta Concordiaсів нариф13 січня біляостроваДжильївТірренськомуморі.Всьогонабортубулоблизько 3200пасажирів і1023членів екіпажу.Жертвамикатастрофи,заофіційнимиданими, стали17 людей, доляще 16пасажирівдосізалишаєтьсяневідомою.



Діїі поведінкакапітанапід час аваріївжезазналинайсуворішоїкритики.

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