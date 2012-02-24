Принц Нідерландів потрапив під лавину і перебуває в комі

Принц Нідерландів Йохан ФРІЗО перебуває в комі після інциденту, що стався тиждень тому в Альпах.

Як повідомляє Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir, принц потрапив під лавину під час спуску на лижах з гори.

Лікарі університетського госпіталю Інсбрука провели сьогодні прес-конференцію, під час якої заявили, що 43-річний принц, батько двох дітей, може ніколи не вийти з коми.

“Ми не можемо сказати сьогодні з впевненістю, чи зможе колись принц ФРІЗО повернутися до тями”, - цитує видання завідувача травматологічним відділенням госпіталю Вольфганга КОЛЛЕРА.