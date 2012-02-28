У Росії розбився новий винищувач Су-30 МК2, екіпаж катапультувався.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, сьогодні екіпаж літака Су-30 МК2 виконував приймально-здавальне випробування (політ за маршрутом і розгін до максимальної приладової швидкості на висоті 3000 км) в простих метеоумовах. При виконанні режиму розгону до максимальної приладової швидкості о 10.20 мск командир екіпажу доповів на пункт управління польотами про пожежу в правому двигуні. Після чого керівник польотами негайно віддав команду екіпажу на катапультування.

«Падіння літака відбулося за 140 км на північ від м. Комсомольск-на-Амурі в гірничо-лісистій місцевості, члени екіпажу катапультувалися. Жертв і руйнувань на землі немає. Військові слідчі вживають всіх заходів з встановлення причин події», - йдеться у повідомленні.

Літак був власністю ВАТ «КнААВО».

Військовим слідчим відділом Слідчого комітету Російської Федерації по Комсомольск-на-Амурі гарнізону за фактом падіння винищувача Су-30 МК2 порушено кримінальну справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 351 КК РФ (порушення правил польотів або підготовки до них).