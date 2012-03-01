Путін про Євразійський союз, глобальну архітектуру та міцну армію

Кандидат у Президенти Росії, прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН розраховує, що Євразійський союз стане сильним центром впливу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі зі своїми прихильниками.

«Росія відкрита до союзів, які засновані на взаємній вигоді та добрій волі всіх учасників, на єдиних цінностях і спільному історичному досвіді, - саме в такому форматі ми створюємо Євразійський союз. Розраховуємо, що він стане сильним центром впливу в новій глобальній архітектурі», - сказав В.ПУТІН.

Він запевнив, що головний сенс тісної інтеграції Росії з сусідами - відкриття нових можливостей для економічного і соціального розвитку, для забезпечення стабільності на всьому євразійському просторі.

В.ПУТІН зазначив, що всі зарубіжні партнери мають розуміти, що Росія - демократична країна, надійний, передбачуваний партнер, але будувати відносини з Росією можна лише на рівноправній основі.

«При цьому ми чудово розуміємо, що в сьогоднішньому світі багато ризиків, і у Росії мають бути вагомі військово-політичні аргументи, гарантії власної безпеки, безпеки наших союзників і партнерів», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, саме тому затверджена нова державна програма озброєння і зміцнення обороноздатності РФ, і вона дозволить вже в найближчі п'ять-десять років вивести Збройні сили якісно інший рівень.

Водночас він вважає, що цього недостатньо. «Ми повинні створити систему військового аналізу і стратегічного планування років на 30-50 наперед, щоб підготувати російські Збройні сили до реагування на будь-які потенційні погрози», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що Євразійський союз стане наступним більш глибоким ступенем інтеграції країн ЄЕП. Створити Євразійський союз планується в 2015 році.