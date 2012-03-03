Росія спромоглася віддати Киргизії чотирирічний борг

Міноборони РФ погасило борг у 15,5 мільйона доларів перед Киргизією за оренду територій в республіці під військові об`єкти, повідомляє РІА Новиниз посиланням на прес-службу киргизького оборонного відомства в суботу.

Минулого тижня президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв, який перебував тоді з візитом у Москві, заявив ЗМІ, що Міноборони Росії заборгувало Киргизії близько 15 мільйонів доларів за російські військові бази, які розташовуються в республіці, і повідомив, що президент РФ Дмитро Медведєв на переговорах розпорядився протягом десяти днів виплатити борг. У прес-службі Кремля підтвердили готовність провести оплату вже найближчим часом.

"Від міністерства оборони РФ надійшов лист про те, що 1 березня перераховані грошові кошти в сумі 15466238 доларів США за використання місць дислокації російських військових об`єктів на території Киргизької Республіки у 2008-2011 роках", - повідомляє прес-служба киргизького Міноборони.

Планується, що отримані кошти будуть використані для потреб міністерства оборони Киргизії, повідомляє відомство.

У Киргизії розташовані кілька російських військових об`єктів: авіабаза Кант, торпедно-випробувальний полігон в Караколі, вузол зв`язку Військово-морського флоту в селищі Кара-Балта і сейсмологічна станція в Майлуу-Суу.