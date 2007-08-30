Tata випустить найдешевший автомобіль у світі

Індійська компанія Tata завершує розробку своєї нової моделі, яка стане найдешевшим автомобілем у світі. Його вартість становить близько 100 тисяч рупій (близько 2600 доларів США). Очікується, що така машина надійде в продаж на місцевому ринку вже в другій половині наступного року, а з 2010 року в Європі і США.

Детальна інформація про нову модель поки не розголошується, проте раніше повідомлялося, що такий п`ятимісний автомобіль одержить бензиновий двигун об`ємом 600 кубічних сантиметрів. Машину планують випускати на заводі Tata в Східній Бенгалії, інвестиції в будівництво якого становитимуть близько 220 мільйонів доларів. Запланований обсяг виробництва - 250 тисяч автомобілів за рік.

У Tata сподіваються, що на 2010 р. продажі цієї нової моделі досягнуть 100 тисяч екземплярів за рік.

Автолента