У день народження Лукашенка опозиція влаштувала флеш-моб

Сьогодні в Гомелі було затримано четверо активістів опозиції, який влаштували флеш-моб з нагоди дня народження президента Олександра ЛУКАШЕНКА, повідомляє "Телеграф". Сьогодні йому виповнюється 53 роки.

За даними видання, на вулицях Гомеля молоді люди влаштували збір підписів за те, щоб оголосити день народження президента вихідним і державним святом, яке супроводжувалося б феєрверками і парадом. Крім того, вони роздавали перехожим портрети О.ЛУКАШЕНКА.

Активісти встигли зібрати близько 20 підписів і роздати декілька портретів. Потім їх затримали співробітники міліції в штатському. Один з міліціонерів заявив, що опозиціонерів підозрюють в пограбуванні.