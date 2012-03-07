У катастрофі в Польщі загинули громадянки США та Росії

У Польщі ідентифікували всіх 16 жертв залізничної катастрофи, що сталася 3 березня на півдні країни, серед загиблих виявилися громадянки США та Російської Федерації.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Окружної прокуратури міста Ченстохова, котра розслідує справу, Ромуальд БАСІНСЬКИЙ.

«Це двоє молодих дівчат віком понад 20 років», - сказав він, зауваживши, що американка навчалася у Польщі.

Прес-секретар сказав, що не має детальних даних про загиблу громадянку Росії.

Співрозмовник агентства повідомив, що наймолодшій жертві суботньої катастрофи ще не виповнилося й 25 років, а найстаршій, котрим є чоловік, - 55 років.

За його даними, аварія забрала життя 11 чоловіків та 5 жінок.

Р.БАСІНСЬКИЙ додав, що внаслідок катастрофи загинули машиністи обох потягів та їхні помічники.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 березня, близько 21.00 у Шльонському воєводстві на півдні Польщі зіткнулися два пасажирські потяги "Перемишль-Варшава" та "Варшава-Краків", у яких їхали 400 осіб. У катастрофі загинуло 16 осіб, травмовано - 57 осіб, з яких 5 громадяни України.

За попередніми висновками польських слідчих, причиною аварії найімовірніше став людський фактор. Прокуратура висунула звинувачення у ненавмисному спричинені катастрофи одному із залізничних диспетчерів.