Генсек НАТО хоче зустрітися з Путіним

Андерс Фог Расмуссен у телефонній розмові привітав російського прем'єра з обранням на посаду президента

ГенеральнийсекретарНАТОАндерсФогРасмуссену телефоннійрозмовіз ВолодимиромПутінимпривітавросійськогопрем'єраз обраннямнапосадупрезидентаРосії.ЯкзазначаєтьсявзаявіПівнічноатлантичногосоюзу, Расмуссені Путінвисловилибажаннязустрітисяв недалекомумайбутньому.



У заявіНАТОтакожнаголошується,що Путінпідкресливсвоюприхильністьхорошимі стабільнимвідносинам зНАТО.Расмуссен, зі свогобоку, закликавНАТОі Росіюдосягтиугодипо Європейськійсистеміпротиракетноїоборони.



Москванеодноразовокритикувалаплани створенняєвропейськоїПРО,вважаючи,щовони спрямованіпроти Росії, зауважуєРадіоСвобода.Західнікраїниплануютьрозміститиелементи цієїсистеми -радіолокаційністанціїта базиракет-перехоплювачів- натериторіїсхідноєвропейськихкраїн іТуреччини.У зв'язкуз наявнимиміжМосквою іБрюсселемрозбіжностямипроведеннячерговогосамітуНАТО-РосіявтравнівЧикаго- до цихпір знаходитьсяпідпитанням.

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