Путін підписав указ про призначення виборів у Держдуму РФ

Президент Росії Володимир ПУТІН підписав указ "Про призначення виборів депутатів Держдуми Федеральних Зборів РФ нового скликання", згідно з яким вибори відбудуться 2 грудня цього року, повідомляє в неділю прес-служба президента Росії.

З моменту офіційної публікації указу в Росії стартує федеральна виборча кампанія.

Вибори в Держдуму цього року проходитимуть за принципово новою схемою. Всі 450 депутатів обираються за партійними списками, мінімальний прохідний бар`єр встановлений на рівні 7%, заборонено формування виборчих блоків. Крім того, скасовані мінімальний поріг явки виборців і графа "проти всіх".

Для реєстрації на виборах партія має представити цілий пакет документів, передбачених федеральним законодавством, а також зібрати не менше 200 тисяч підписів громадян на підтримку свого списку або внести виборчу заставу в розмірі 60 мільйонів рублів. Після виборів застава повертається тільки тим партіям, які за результатами голосування отримали не менше 4% голосів виборців. Партії, допущені до розподілу мандатів на виборах депутатів Держдуми четвертого скликання, мають право не збирати підписи виборців і не вносити виборчу заставу.

Агітаційний період розпочинається з дня висунення політичною партією федерального списку кандидатів і припиняється до дня голосування. Передвиборна агітація в ЗМІ триватиме з 3 по 30 листопада включно.

На підготовку і проведення виборів депутатів Держдуми п`ятого скликання у федеральному бюджеті 2007 року передбачено 4,3 мільярда рублів. Ці кошти надійдуть на рахунок Центрвиборчкому не пізніше, ніж через десять днів після публікації указу про призначення виборів. За інформацією ЦВК, дві третини коштів буде направлено в регіони, при цьому основна їх частина піде на оплату праці працівників виборчих комісій усіх рівнів.

Згідно з останнім прогнозом Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), на сьогодні гарні шанси подолати мінімальний семипроцентний бар`єр мають тільки чотири партії: "Єдина Росія", КПРФ, "Справедлива Росія" і ЛДПР. За результатами дослідження соціологів, єдинороси одержать 57% голосів виборців (257 місць у Держдумі), комуністи - 18% (81 місце), "есери" - 14% (64 місця), а ЛДПР - близько 11% (48 місць). "Союз правих сил", за прогнозами ВЦВГД, може набрати приблизно 4,4% голосів, а "Яблуко" - 2,7%.