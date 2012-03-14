Польські прикордонники кажуть, що з бізнес-візами можна і мандрувати

Громадяни України з легально отриманими у польських консульствах бізнес-візами багаторазового використання можуть їздити в інші держави Шенгенської зони, в тому числі, в туристичних цілях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прикордонної служби Польщі (Straż graniczna, SG), відповідаючи на запит агентства.

«Правомірнo отримана у польських консульствах мульти-віза типу "бізнес" дозволяє подорожувати Польщею та в інших державах Шенгену, в тому числі, у туристичних цілях. Однак, туристичні цілі не повинні ставати першочерговими перед бізнесовими, які були підставою для видачі візи», - відзначила польська прикордонна служба.

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило агентству, що власники шенгенських віз можуть подорожувати територією усіх 26 держав-членів Шенгенського об’єднання, зауваживши, що ціль поїздки, як правило, повинна відповідати типу виданої візи.

«Символ візи означає загальну, основну ціль поїздок (при багаторазовій візі)», - відзначили у міністерстві, відповідаючи на запит агентства.

Представник польського МЗС додав у коментарі УНІАН, що правомірність чи неправомірність використання виданої візи індивідуально визначають прикордонники кожної з шенгенських держав.

«Швидше за все, були підстави, на основі яких німецькі прикордонники вирішили, що бізнес-візи українських громадян мали використовуватися лише в бізнес-, а не туристичних цілях», - сказав він, коментуючи справу затриманих на минулих вихідних у Німеччині сімох українських туристів.

Він зауважив, що польські прикордонники "більш еластично" підходять до цієї справи, оскільки усвідомлюють, що неможливо одночасно мати і бізнес, і туристичну візу, а люди часом використовують візи одночасно для обох цілей.

МЗС Польщі також нагадав, що легально перебувати у Шенгенській зоні до 90 днів кожні півроку можуть також власники польських національних віз (якщо отримали візи правомірним шляхом, а не на підставі сфальсифікованих документів, наприклад, для роботи у Польщі – УНІАН).

У міністерстві зауважили, що порушники правил перебування у державах Шенгенської зони можуть бути вписані прикордонниками в бази осіб, котрим заборонено в’їзд на термін від 6-ти місяців до 3-х років.

Як повідомляв УНІАН, на минулих вихідних німецька поліція затримала 7 українських громадян, які їхали автобусним туристичним туром «Львів-Дрезден-Краків», заявивши, що вони використовують видані їм бізнес-візи не за призначенням.

Польща, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України та приєдналася до Шенгенської зони наприкінці 2007 року, видає українцям найбільше віз серед усіх шенгенських країн.

Торік польські консульства видали громадянам України 570 тисяч віз, 370 тисяч з яких були шенгенськими.