У Єгипті - більше 500 претендентів на пост президента

10:14, 15 березня 2012
Світ
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Вибори, які пройдуть в Єгипті в травні, стануть першими з моменту виходу у відставку Хосні Мубарака 

В Єгипті понад 500 осіб подали заявки на участь у виборах президента в якості кандидатів.

 Щоб отримати відповідний статус, бажаючі повинні отримати підтримку або 30 000 єгиптян з більшості провінцій країни, або 30 депутатів.

 Вибори, які пройдуть в Єгипті в травні, стануть першими з моменту виходу у відставку Хосні Мубарака.

 Як зазначає ЗМІ, крім відомих політиків на вищий пост претендують домогосподарки, журналісти, вчителі та власники ресторанів.

 Эхо Москвы

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