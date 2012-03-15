У Єгипті - більше 500 претендентів на пост президента

В Єгипті понад 500 осіб подали заявки на участь у виборах президента в якості кандидатів.

Щоб отримати відповідний статус, бажаючі повинні отримати підтримку або 30 000 єгиптян з більшості провінцій країни, або 30 депутатів.

Вибори, які пройдуть в Єгипті в травні, стануть першими з моменту виходу у відставку Хосні Мубарака.

Як зазначає ЗМІ, крім відомих політиків на вищий пост претендують домогосподарки, журналісти, вчителі та власники ресторанів.

Эхо Москвы