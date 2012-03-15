У Єгипті - більше 500 претендентів на пост президента
10:14, 15 березня 2012Світ
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Вибори, які пройдуть в Єгипті в травні, стануть першими з моменту виходу у відставку Хосні Мубарака
В Єгипті понад 500 осіб подали заявки на участь у виборах президента в якості кандидатів.
Щоб отримати відповідний статус, бажаючі повинні отримати підтримку або 30 000 єгиптян з більшості провінцій країни, або 30 депутатів.
Вибори, які пройдуть в Єгипті в травні, стануть першими з моменту виходу у відставку Хосні Мубарака.
Як зазначає ЗМІ, крім відомих політиків на вищий пост претендують домогосподарки, журналісти, вчителі та власники ресторанів.
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