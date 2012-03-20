Мінськ: смертний вирок виконаний з дотриманням усіх норм

"Твердження, які походять від родичів Владислава Ковальова, деяких інших осіб та ЗМІ, про те, що смертної кари нібито зазнав невинний, не мають під собою підстав", додав заступник голови Верховного суду Білорусі

ЗаступникголовиВерховногосудуБілорусіВалерійКалинковичзаявив,що приведенняу виконаннясмертноговироку щодозасудженихзавибухивМінську іВітебськуздійсненоздотриманням усіхпроцесуальнихнорм.



"Такимчином,твердження, які походять відродичівВладиславаКовальова, деякихіншихосіб таЗМІ, про те,щосмертноїкаринібитозазнавневинний, немають підсобоюпідстав",- наводитьйогословаБі-бі-сі.



РанішелідериЄСзасудилистратуДмитраКоноваловатаВладиславаКовальова, звинуваченихворганізації вибухувмінськомуметроівВітебську.



Якповідомилобілоруськетелебачення, вирокбув виконанийминулої п'ятниці.

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