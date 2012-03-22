У Росії злочинець втік із колонії на вертольоті

15:12, 22 березня 2012
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Відбуває покарання у вигляді 24 років позбавлення волі

У Росії злочинець втік з колонії на вертольоті, проте пізніше був спійманий поліцією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратурі Росії.

«Сьогодні вранці з колонії у Вологодській області (сел. Шексна) здійснив втечу Олексій ШЕСТАКОВ, який з 2000 року відбуває покарання у вигляді 24 років позбавлення волі за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема вбивство і розбійні напади», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, вертоліт, який належить ВАТ «Вологодське авіаційне підприємство», було замовлено для приватного комерційного рейсу з м. Вологди до сел. Ірма (база відпочинку) і назад. Проте сьогодні вранці на борт вертольота в м. Вологді сів рідний брат засудженого і дружина. Під погрозою застосування вогнепальної зброї вони змусили пілота прямувати до виправної установи.

Коли вертоліт перебував над територією колонії, з нього була спущена мотузяна драбина і на борт піднявся засуджений. Потім вертоліт зробив посадку в районі сел. Бурцево Вологодського району, де його залишили всі пасажири.

Наразі розслідується кримінальна справа за ст. 211 (захоплення повітряного судна), ст. 313 (втеча з місця позбавлення волі) Кримінальні кодекси РФ.

За інформацією МВС Росії, сьогодні О.ШЕСТАКОВА було затримано. Наголошується, що при затриманні злочинець чинив опір і був легко поранений. Співробітники поліції не постраждали. Спільників, які допомогли злочинцеві втекти, викравши вертоліт, поки що не знайдено. Їхні прикмети передано всім нарядам поліції.

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