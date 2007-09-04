Мороз попередив ОБСЄ, що Ющенко готує фальсифікацію виборів

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що адміністративні структури на чолі з Президентом готують фальсифікації результатів парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це він сказав сьогодні на зустрічі з представниками Місії спостереження за виборами Парламентської асамблеї ОБСЄ.

На початку зустрічі О.МОРОЗ високо оцінив роль Місії «у цей непростий час».

Говорячи про виборчу кампанію, О.МОРОЗ зазначив, що «зовні для спостерігачів все буде виглядати пристойно». «Проте є багато нюансів, про які необхідно знати», - наголосив він.

Зокрема, за словами О.МОРОЗА, Президент бере участь у передвиборній кампанії на боці однієї політичної сили, напередодні виборів «проведено зачистку керівників органів виконавчої влади в регіонах, всупереч Конституції призначені керівники місцевих судів». Крім того, за його словами, «дві політичні сили, які ініціювали вибори, почали виборчу кампанію задовго до початку виборчих перегонів». Окрім цього, зазначив О.МОРОЗ, заблоковано роботу Конституційного Суду, Центрвиборчком перебуває під впливом Секретаріату Президента.

«Іншими словами, адміністративні структури на чолі з Президентом готуються не стільки до виборів, скільки до їх фальсифікацій. Самі вибори організовані в антиконституційний спосіб», - зазначив О.МОРОЗ.

При цьому, наголосив він, «заради реваншу, узурпації влади, авторитаризму суспільству нав’язується думка щодо недосконалості Конституції».

У свою чергу, віце-президент Парламентської асамблеї ОБСЄ, голова Місії Тоне ТІНІСГАРД погодилась з думкою О.МОРОЗА щодо необхідності довшого перебування в Україні спостерігачів за виборами.

За її словами, по завершенні виборчих перегонів спостерігачі обнародують свої висновки у відповідному документі. «Нас всіх дуже цікавить ситуація в Україні», - сказала Т.ТІНІСГАРД.