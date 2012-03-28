Збройні сутички лівійських племен забрали життя більше 30 осіб
02:03, 28 березня 2012Світ
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Бої почались у понеділок і тривали упродовж наступного дня
Зіткнення лівійських племен в районі міста Себха в південно-західній частині Лівії забрали життя щонайменше 30 осіб, понад 100 осіб дістали поранення.
Як передає Франс Прес з посиланням на працівників місцевих медичних служб, бої почалися у понеділок і тривали упродовж наступного дня.
«Сьогодні кількість убитих становить 15 осіб, 63 людини постраждали», - заявив представник служби швидкої допомоги Абдельрахман Аріш. За його словами, близько 16 людей було убито напередодні.
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