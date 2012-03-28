Збройні сутички лівійських племен забрали життя більше 30 осіб

Зіткнення лівійських племен в районі міста Себха в південно-західній частині Лівії забрали життя щонайменше 30 осіб, понад 100 осіб дістали поранення.

Як передає Франс Прес з посиланням на працівників місцевих медичних служб, бої почалися у понеділок і тривали упродовж наступного дня.

«Сьогодні кількість убитих становить 15 осіб, 63 людини постраждали», - заявив представник служби швидкої допомоги Абдельрахман Аріш. За його словами, близько 16 людей було убито напередодні.