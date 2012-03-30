У Москві застрелився колишній керівник радянської зовнішньої розвідки
17:39, 30 березня 2012Світ
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У Москві здійснив самогубство колишній керівник радянської зовнішньої розвідки Леонід Шебаршин.
Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.
«Сьогодні у власній квартирі по вулиці 2-й Тверській-Ямській у Москві виявлено тіло 77-річного колишнього керівника радянської зовнішньої розвідки генерала Леоніда Шебаршина», - говориться в повідомленні.
За даним фактом почато процесуальну перевірку.
Поряд з тілом Л.Шебаршина виявлено його нагородну вогнепальну зброю. За попередніми даними, він міг здійснити самогубство.
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