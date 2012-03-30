У Москві застрелився колишній керівник радянської зовнішньої розвідки

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Сьогодні у власній квартирі по вулиці 2-й Тверській-Ямській у Москві виявлено тіло 77-річного колишнього керівника радянської зовнішньої розвідки генерала Леоніда Шебаршина», - говориться в повідомленні.

За даним фактом почато процесуальну перевірку.

Поряд з тілом Л.Шебаршина виявлено його нагородну вогнепальну зброю. За попередніми даними, він міг здійснити самогубство.