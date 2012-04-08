Повстанці передадуть сина Каддафі офіційній владі Лівії

Найближчими днями обвинувачений буде переведений з місця утримання в місті Зінтан у в'язницю Тріполі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетське інформагентство МІНА.

Як заявив представник Лівії в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі Ахмед аль-Джихані, його країна в черговий раз підтвердила свою відмову передати Сейфа Аль-Іслама в МКС і має намір судити його в Тріполі. " Найближчими днями Сейф Каддафі буде переданий повстанцями Зінтану офіційній владі в Тріполі і поміщений в столичну в'язницю. Крім того, він вже дав згоду на призначення для нього адвоката", - сказав аль-Джихані.

Він спростував інформацію, що з'явилася у ряді європейських ЗМІ, про те, що син Каддафі піддався у в'язниці фізичному насильству. "З ним звертаються добре. Його відвідали лікарі і перевірили стан здоров'я. Крім того, йому була проведена хірургічна операція на пальцях руки", - повідомив аль-Джихані.

Перехідна національна рада (ПНР) Лівії неодноразово заявляла, що 39-річний Сейф Аль-Іслам повинен постати перед лівійським судом, а не перед МКС, який видав ордер на його арешт у звинуваченні в злочинах проти людяності в ході озброєного протистояння в країні.

Син Каддафі в листопаді 2011 року був арештований представниками озброєних формувань ПНР Лівії при спробі перетнути кордон з Нігером. Після декількох годин його доставили в місто Зінтан на північному заході Лівії.