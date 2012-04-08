Лідери російської опозиції вийшли на Червону площу

Опозиціонери зібралися в неділю на Червоній площі в центрі Москви, серед них лідер "Лівого фронту" Сергій Удальцов і політик Борис Немцов, передає РІА Новости.

У акції беруть участь декілька десятків чоловік з символікою опозиції - білими стрічками. Також на площі багато журналістів і фотографів.

Удальцов розмовляє з присутніми, поліцейські не втручаються в те, що відбувається.

Раніше опозиція заявляла про намір провести в Москві в неділю флешмоб "Біле метро", прикрасивши станцію "Площа революції" символікою білого кольору. Поліція «закликала» присутніх на станції розійтися, затримавши трьох чоловік.