Лідери російської опозиції вийшли на Червону площу
13:43, 08 квітня 2012Світ
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Сьогодні в Москві опозиціонери проводять ряд протестних акцій на Червоній площі і в метро.
Борис Нємцов і Сергій Удальцов зібралися на Червоній площі зі своїми прихильниками
Опозиціонери зібралися в неділю на Червоній площі в центрі Москви, серед них лідер "Лівого фронту" Сергій Удальцов і політик Борис Немцов, передає РІА Новости.
У акції беруть участь декілька десятків чоловік з символікою опозиції - білими стрічками. Також на площі багато журналістів і фотографів.
Удальцов розмовляє з присутніми, поліцейські не втручаються в те, що відбувається.
Раніше опозиція заявляла про намір провести в Москві в неділю флешмоб "Біле метро", прикрасивши станцію "Площа революції" символікою білого кольору. Поліція «закликала» присутніх на станції розійтися, затримавши трьох чоловік.
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