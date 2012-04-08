Ґюнтера Ґрасса оголосили персоною нон-ґрата в Ізраїлі

Представник міністерства внутрішніх справ Ізраїлю у неділю, 8 квітня, підтвердив повідомлення про те, що ухвалено рішення, згідно з яким письменникові, фактично, заборонено в’їзд до країни, повідомляє dw.de. Приводом стала публікація в кількох газетах вірша Ґрасса, що викликав запеклі дискусії. Лауреата Нобелівської премії звинуватили у радикальному антисемітизмі.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Елі Ішай зазначив, що цей вірш має на меті розпалити вогонь ненависті в Ізраїлі, і пояснив, що чинне законодавство дозволяє урядові забороняти в’їзд до країни колишнім нацистам. Раніше Ґрасс зізнався, що в останні місяці Другої світової війни служив у військах СС. Також глава зовнішньополітичного відомства країни Авігдор Ліберман різко розкритикував Ґрасса, назвавши висловлювання німецького письменника проявом цинізму.

Нагадаємо, Ґюнтер Ґрасс у своєму вірші «Те, що має бути сказано» розкритикував Ізраїль за його політику щодо Ірану і звинуватив у підриві й без того крихкого миру у світі. У вірші обсягом 70 рядків 84-річний німецький письменник вказав, що замовчування факту про нарощування Ізраїлем свого ядерного потенціалу є «тяжкою брехнею».

Він підкреслив, що світова спільнота має взяти під контроль атомну програму не лише Ірану, а й Ізраїлю.