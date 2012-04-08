Яхта «Скорпіус» під час навколосвітньої подорожі не змогла дозаправитися

Як передає РІА Новости, про це повідомила в неділю прес-секретар експедиції Ганна Субботіна.

Експедиція стартувала з Севастополя 25 вересня минулого року. Екіпаж експедиції складається з восьми осіб: четверо українців і четверо росіян. Передбачається, що яхта повинна повернутися до Севастополя наприкінці січня 2014 року, а в Сочі - в перших числах лютого.

«Пального залишилося на 1-2 дні, тому команда зайвий раз не включає обігрівальні прилади і мотор... На вітрилах не завжди можливо йти, але провізії досить на випадок, якщо подорож подовжиться; крім того, у них хороший одяг, який не дозволить замерзнути», - сказала Г.Субботіна.

За її словами, крім цих заходів, швидше за все, доведеться також скоротити роботу опріснювача і камбуза, оскільки «вони теж споживають енергію від дизельного генератора».

Спочатку «Скорпіус» планував йти в чилійський порт Вальпараісо, проте тепер спробує «дотягнути» до найближчого - Ушуайі, найпівденнішого міста світу, розташованого в Аргентині.

До станції «Беллінсгаузена» підійти, як планувалося попередньо, яхта не змогла, оскільки бухта виявилась заблокованою кригою . Проте, на траверсі станції експедиція замкнула маршрут навколо Антарктиди, на честь чого «Скорпіус» дав три гудки, розповіла Г.Субботіна.

Українсько-російський екіпаж яхти вже побив кілька світових рекордів мореплавання. Один з рекордів - за дальністю заходу до Антарктики, коли експедиції вдалося зайти в морі Роса до 77-го градуса південної широти, другий, - обійти Антарктиду на південь від 60-го градуса і Північний полюс в районі 65-70-х градусів протягом одного календарного року. Третій - за довжиною маршруту - 70 тисяч миль і четвертий - за тривалістю експедиції, два з половиною роки.