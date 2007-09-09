Путін, Буш, Кондолізза та інші (фотографії з форуму АТЕС)

”Тільки після вас”...

У форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва беруть участь Австралія, Бруней, В`єтнам, Гонконг (Сянган), Індонезія, Канада, Китай, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Папуа - Нова Гвінея, Перу, Росія, Республіка Корея, Сінгапур, США, Таїланд, Філіппіни, Чилі, китайський Тайвань і Японія. Фото AP, Reuters, AFP і прес-служби Президента РФ

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