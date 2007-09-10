У Данії спалахнув лайнер із 70 пасажирами на борту: є поранені

У датському місті Ольборг під час екстреної посадки зазнав аварії лайнер "Скандинавських авіаліній". Літак виконував рейс з Копенгагена. Усього на борту турбогвинтового "К’ю-400" (Q-400) знаходилося понад 70 пасажирів і членів екіпажу, передає РБК.

Технічні проблеми рохпочалися незадовго до приземлення. Літак якийсь час кружляв над аеропортом, спалюючи пальне. Вже на злітно-посадочній смузі він завалився на праве крило і після удару об землю зайнявся.

Згасити пожежу вдалося за кілька хвилин.

Усіх пасажирів вдалося врятувати, проте 11 з них госпіталізували з травмами різної тяжкості.

Причини аварії з`ясовує спеціальна комісія.