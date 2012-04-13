Північнокорейська ракета розвалилася в польоті
02:58, 13 квітня 2012Світ
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Північнокорейська ракета "Инха-3" пролетіла лише кілька хвилин, після чого розвалилася і впала в океан.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Республіки Корея.
Міністр оборони Японії Наокі Танака також підтвердив цю інформацію.
Раніше телекомпанія CNN з посиланням на власне джерело в Пентагоні також передала, що пуск північнокорейської ракети, можливо, був невдалим.
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