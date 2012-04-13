Північнокорейська ракета розвалилася в польоті

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Республіки Корея.

Міністр оборони Японії Наокі Танака також підтвердив цю інформацію.

Раніше телекомпанія CNN з посиланням на власне джерело в Пентагоні також передала, що пуск північнокорейської ракети, можливо, був невдалим.