Північнокорейська ракета розвалилася в польоті

02:58, 13 квітня 2012
Світ
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Північнокорейська ракета "Инха-3" пролетіла лише кілька хвилин, після чого розвалилася і впала в океан.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Республіки Корея.

Міністр оборони Японії Наокі Танака також підтвердив цю інформацію.

Раніше телекомпанія CNN з посиланням на власне джерело в Пентагоні також передала, що пуск північнокорейської ракети, можливо, був невдалим.

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