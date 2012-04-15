У Білорусі звільнено з колонії опозиціонера Бондаренка

Про це сьогодні повідомила дружина Д.Бондаренка, передає Радіо «Свобода».

Раніше на свободу вийшов колишній кандидат на пост Президента на виборах 2010 року А.Санніков.

Обох помилував Президент країни Олександр Лукашенко.

Опозиціонери були засуджені за участь у масовій акції протесту 19 грудня 2010 року. Маніфестанти стверджували, що підсумки президентських виборів у Білорусі, на яких переміг О.Лукашенко, було фальсифіковано.