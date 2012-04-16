В Індії обвалилася фабрика: людей дістають з-під завалів
12:32, 16 квітня 2012Світ
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В Індії в результаті руйнування фабрики під завалами опинилися понад 250 людей.
|З-під уламків будівлі вже врятовано 35 людей. Фото РБК
На місці події працюють рятувальники й важкі підйомні крани.
З-під уламків будівлі вже врятовано 35 людей, їх госпіталізовано – в основному з пораненнями кінцівок.
Місцева влада припускає, що причиною обвалення став вибух у приміщенні котельної.
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