В Індії обвалилася фабрика: людей дістають з-під завалів

12:32, 16 квітня 2012
Світ
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В Індії в результаті руйнування фабрики під завалами опинилися понад 250 людей.

Індія, фото РБК
На заході Індії в місті Джаландхар сьогодні обрушилася триповерхова виробнича будівля фабрики з виготовлення ковдр - понад 250 людей опинилися під завалами.

На місці події працюють рятувальники й важкі підйомні крани.

З-під уламків будівлі вже врятовано 35 людей, їх госпіталізовано – в основному з пораненнями кінцівок.

Місцева влада припускає, що причиною обвалення став вибух у приміщенні котельної.

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