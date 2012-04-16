В Індії обвалилася фабрика: людей дістають з-під завалів

На заході Індії в місті Джаландхар сьогодні обрушилася триповерхова виробнича будівля фабрики з виготовлення ковдр - понад 250 людей опинилися під завалами.

На місці події працюють рятувальники й важкі підйомні крани.

З-під уламків будівлі вже врятовано 35 людей, їх госпіталізовано – в основному з пораненнями кінцівок.

Місцева влада припускає, що причиною обвалення став вибух у приміщенні котельної.