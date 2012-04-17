Росія та Китай нарощують озброєння на тлі кризи в ЄС і США

Про це у вівторок повідомив провідний аналітичний центр Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute).

Інститут зазначає, що через бюджетні скорочення військові витрати у світі в 2011 році залишалися майже без змін на рівні 0,3 відсотка, змінивши 11-річну тенденцію безперервного зростання, повідомляють ИноСМИ.ru.

Росія обігнала Британію і Францію, посівши третє місце в світі за витратами на закупівлю озброєнь, зростання яких склало близько 8 мільярдів доларів, що є збільшенням на 9,3 відсотка в порівнянні з 2010 роком.

Китай також збільшив обсяги закупівель на 6,7 відсотка, довівши їх до 143 мільярдів доларів. Він як і раніше займає друге місце в світі за витратами на зброю.

Провідний світовий покупець озброєнь Сполучені Штати Америки скоротили військові витрати на 1,2 відсотка, довівши їх до 711 мільярдів доларів, а Європа свої асигнування майже не збільшила, і вони залишаються на рівні 407 мільярдів.

"Наслідки світової економічної кризи, і особливо заходи щодо зниження бюджетного дефіциту в США і Європі, нарешті, зупинили десятиліття збільшення військових витрат - принаймні, поки", - говорить Сем Перло-Фрімен, який очолює в Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру проект з військових витрат.

В минулому році свої оборонні бюджети скоротили шість світових лідерів за витратами на військові потреби: Бразилія, Франція, Німеччина, Індія, Британія і США.

Одна з головних причин невеликого скорочення в США - це довгі затримки в погодженні бюджету на 2011 рік у конгресі, де адміністрація Обами боролася з республіканцями з приводу заходів зниження дефіциту, відзначає SIPRI.

Експерти інституту вважають, що американські витрати на озброєння будуть і далі скорочуватися через виведення військ з Іраку, скорочення угруповання в Афганістані та прийняття в цьому році конгресом закону про контроль над бюджетом.

Зростання витрат в Росії пояснюється головним чином прагненням країни замінити до 2020 року 70 відсотків військової техніки радянської епохи на сучасні системи озброєнь. SIPRI зазначає, що очікує від Кремля подальшого збільшення витрат на оборону в майбутні роки.

"Вони чітко розглядають в якості важливого пріоритету нарощування своєї військової потужності", - говорить Перло-Фрімен.

За його словами, Росії не вистачає сучасної техніки зв'язку для поля бою, і вона також хоче убезпечити себе від військової могутності США, нехай сьогодні і немає відкритої ворожнечі між Москвою і НАТО.

Як зазначає Перло-Фрімен, багато аналітиків сумніваються в здатності російської військової промисловості виконати настільки амбітний план після двадцяти років застою після розпаду Радянського Союзу.

Стокгольмський інститут заявляє, що китайські витрати відповідають його загальним темпам економічного зростання і стабільно складають з 2001 року приблизно 2 відсотки ВВП країни.

Інститут підкреслює, що зростання витрат на озброєння в Китаї викликає занепокоєння в його сусідів і веде до збільшення військових асигнувань в Індії та В'єтнамі. Разом з тим, у доповіді SIPRI йдеться про передчасність розмов на тему гонки озброєнь в Азії, оскільки дані та їх аналіз показують різноспрямовані тенденції в області закупівель озброєнь.

Незважаючи на зростання витрат, китайська військова техніка, як і раніше поступається американській, зазначає інститут.

"Сполучені Штати в найближчому майбутньому збережуть свою військову перевагу, - говорить Перло-Фрімен. - Військові витрати в США як і раніше в п'ять разів більше, ніж у Китаї, а витрати Росії наполовину менше китайських".