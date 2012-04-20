Птах «завернув» Боїнг-757 назад в аеропорт

Літак американської авіакомпанії Delta Air Lines, що прямував у ніч на п'ятницю з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, був вимушений зробити екстрену посадку в аеропорту вильоту через зіткнення з птахом.

Як повідомляє телеканал CNN із посиланням на представника авіакомпанії Ентоні Блека (Anthony Black), при зльоті Boeing 757 у нью-йоркському аеропорту імені Джона Кенеді в праву турбіну літака потрапив птах.

Посадка лайнера пройшла успішно, ніхто з 172 пасажирів і семи членів екіпажу повітряного судна не постраждав.

Як зазначає РІА «Новости», згідно з діючими в США стандартам, фюзеляж і крила комерційних літаків повинні витримувати удар від зіткнення у польоті з птахом вагою 2 кг, а хвіст повітряного судна - з птахом вагою 4 кг. Стандарти не стосуються двигунів літаків, оскільки попадання в них птаха будь-якого розміру і ваги небезпечне й може призвести до відмови в роботі турбіни.