У мусульман розпочався Рамадан

Мусульмани всього світу вчора увечері вступили у священний місяць Рамадан, під час якого, згідно з переказами, Пророку Мухаммеду було послано Коран, передає NEWS.ru.

Цей місяць у прихильників ісламу заведено проводити в посту і молитві, утримуючись у світлу пору доби від їжі і питва. Вважається, що будь-яка добра справа, зроблена в дні Рамадана, повертається від Всевишнього в 70 разів більше, ніж в інший час, так само і гріхи, цього місяця, переважають вчинені в інший час. В останні дні посту віруючим слід роздавати очисну милостиню (садаку), що є обов`язковим для кожного правовірного, який не зазнає нужди.

Крім часу духовного очищення і вдосконалення, Рамадан для мусульманина - це завжди пам`ять про одкровення, коли в ніч на 27-е число місяця Пророкові Мухаммеду почалося послання Корану.

Закінчення Рамадана знаменує Ураза-байрам - свято розговіння, яке триває три дні. Цього року він припадає на 12 жовтня.