"Коаліція шістьох" бере участь у виборах, яких немає

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив на прес-конференції координатор кампанії «Говори правду!» Олександр Федута.

«У суб'єктів коаліції існує єдина позиція. Вона пов'язана з тим, що виборів у країні немає, що законодавство не дозволяє громадянам вільно висловити свою позицію. Також ми вважаємо, що демократичні й прозорі вибори неможливі за сьогоднішнього складу Центрвиборчкому, за сьогоднішньої практики правозастосування, а також за наявності в країні політв'язнів», - підкреслив О.Федута.

Він зазначив, що в Білорусі 60% населення вважає за необхідне взяти участь у голосуванні на майбутніх виборах.

«Опозиції необхідно, скориставшись законодавчими можливостями парламентської кампанії, піти до цих людей, розповісти, що відбувається в країні», - сказав О.Федута.

За його словами, громадянська кампанія «Говори правду!» не є політичною партією, а тому не може висувати кандидатів за списками. Крім того, керівництво кампанії у зв'язку з судимістю у справі про масові заворушення 19 грудня 2010 року в Мінську не може особисто брати участь у виборах.

«Єдине, що ми можемо зробити, - допомогти людям, які шукають альтернативу, які збираються її нести до виборця. Для нас сьогодні головне, щоб альтернатива з'явилася і не зникла після голосування», - зазначив О.Федута.

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Як повідомляв УНІАН, 2 лютого 2012 року представники чотирьох білоруських опозиційних організацій - руху «За Свободу», партії «Білоруський національний фронт» (БНФ), громадянської кампанії «Говори правду!», Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада) - підписали декларацію «Про громадську дискусію про цілі та форми участі білоруської опозиції у виборах 2012 року».

Довідка УНІАН. До «Коаліції шести» входять Об'єднана громадянська партія (ОГП), БНФ, Білоруська партія лівих «Справедливий світ», оргкомітет зі створення партії «Білоруська християнська демократія» (БХД), рух «За Cвободу» і громадянська кампанія «Говори правду!».