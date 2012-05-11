Китайські хакери за наполегливістю шпигунства у США випередили навіть росіян

Для боротьби з цим лихом виникла навіть мережа комп’ютерних фірм, які спеціалізуються саме на протидії такому шпигунству, повідомляє Радіо Свобода.

«Це справжня війна, хоча й без армії», зауважив сенатор Джозеф Ліберман, співавтор нового законопроекту, що його нині обговорює Конгрес. Законопроектом пропонується зобов’язати великих виробників комп’ютерів, таких як Dell i Hewlet-Paccard, посилити захист своєї продукції від хакерів.

Найбільшу загрозу, як вважають, нині становлять китайські комп’ютерні зловмисники. Вони наполегливо зламують захист компаній з метою поцупити промислові таємниці, технологічні розробки, креслення тощо.

Китайські хакери за наполегливістю шпигунства випередили навіть росіян, яких раніше вважали абсолютними лідерами комп’ютерних крадіжок.

«Росіяни також займаються цим, але не так, як це роблять китайці. Росіяни підходять тихо і більш творчо. Китайці діють гучно, широко й агресивно», – стверджує Ричард Бейтліч, шеф служби компанії «Мендіент», яка спеціалізується на боротьбі з промисловим шпигунством в інтернеті.