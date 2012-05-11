Росія вже придумала чергове обмеження для українців і молдаван

Про це повідомили УНІАН у Россільгоспнагляді.

«У своїх листах до керівництва національних організацій з карантину й захисту рослин України та Молдови, Россільгоспнагляд висловлює серйозне занепокоєння у зв`язку з порушеннями при ввезенні з цих країн підкарантинної рослинної продукції в багажі й ручній поклажі пасажирів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише з 1 січня по 1 травня 2012 року в пунктах пропуску через державний кордон Росії на залізничних станціях Брянської області, в ручній поклажі й багажі пасажирів, які прибули з України та Молдови, в 47 випадках було виявлено понад 4 тонни підкарантинної продукції, включаючи 200 кг насіння гарбуза, 100 кг квасолі, 600 кг черемші, 3,3 тонни волоських горіхів, чотири тисячі саджанців троянд.

Підкреслюється, що ця продукція категорії високого фітосанітарного ризику ввозилася без необхідних фітосанітарних сертифікатів. При цьому необхідно враховувати, що Україна та Молдова є країнами з несприятливою фітосанітарною ситуацією.

У своєму зверненні Россільгоспнагляд звернувся до національних організацій з карантину й захисту рослин цих країн із проханням вжити необхідних заходів для припинення нелегального ввезення підкарантинної продукції на територію Росії.

«У разі незастосування таких заходів, Россільгоспнагляд залишає за собою право застосування необхідних заходів із забезпечення фітосанітарної безпеки щодо рослинних вантажів, які надходять безконтрольно з території України та Молдови», - підкреслюється в повідомленні.